انت الأن تتابع خبر الاحتلال يباشر بإنشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يخطط لتسريح عدد من جنود الاحتياط.



وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أصبح بالفعل في خضم الانتشار للمرحلة الثالثة على عكس ما يعلنه صناع القرار، مشيرة إلى أن مراكز القيادة المختلفة تستعد بالفعل لتغيير كبير في يناير/كانون الثاني المقبل.



وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن التغييرات مرتبطة بإعادة انتشار مئات آلاف جنود الاحتياط بسبب العبء على الاقتصاد والجنود وعائلاتهم، مضيفة أن التعديلات المرتقبة تشمل إنشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة.



وأكدت أن الجدول الزمني مرن وذلك لاعتبارات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السياسية.

وأكد شهود عيان من داخل غزة هذا السيناريو عبر قيام الجيش بتفجير المباني بطول 2كم داخل قطاع غزة لإنشاء منطقة عازلة دائمة لمحاصرة القطاع من جميع الاتجاهات.