انت الأن تتابع خبر غرينفيلد: إسرائيل ملتزمة بالتوصل لهدنة جديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن الدولي ليندا توماس غرينفيلد، إن "إسرائيل" ملتزمة بالتوصل إلى هدنة جديدة والأمر بيد حماس.

وأضافت أنه يجب على المجلس الاستمرار في دعم استئناف هدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة.

من جانبه قال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة إن قرار مجلس الأمن يحافظ على سلطة إسرائيل الأمنية بمراقبة وتفتيش المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف أنه "لا يمكن الوثوق بالأمم المتحدة للإشراف على المساعدات التي تدخل لغزة".

هذا ووافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بشأن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

واعتمد المجلس القرار 2720 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها.

وامتنع مجلس الأمن عن إجراء تعديل طلبته روسيا على مشروع القرار بسبب الفيتو الأميركي.

وقالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن الدولي، إن القرار لا يؤيد أي خطة قد تساعد على بقاء حماس في السلطة.

وأضافت أن "تمرير القرار لم يكن أمرا هينا وقد بذلنا كل ما في وسعنا لحل الأزمة"، مؤكدة أن المدنيين والمرافق الإنسانية والأممية يجب أن يحظوا بالحماية.

وأشارت المندوبة الأميركية إلى أن القرار سيسمي مندوبا أمميا للإشراف على توسيع إيصال المساعدات.