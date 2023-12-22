انت الأن تتابع خبر حصيلة جديدة لقتلى جنود الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي في آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي مساء الجمعة، الحصيلة الجديدة لقتلاه.



وأعلن جيش الاحتلال مقتل 472 عسكريا في صفوفه منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وخلال توغله البري في غزة.

وجاء ذلك عقب أن أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أن الرقيب عميت هود زيف، 19 عامًا، من روش هعين وجندي في الكتيبة 71، سقط قتيلا في شمال إسرائيل نتيجة إطلاق حزب الله صواريخ من لبنان باتجاه منطقة شتولا.



كما أصيب جندي إسرائيلي آخر بنيران صواريخ "حزب الله" يوم الجمعة.