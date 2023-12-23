انت الأن تتابع خبر الأونروا: الفلسطينون ليسوا قطع شطرنج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال توم وايت مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، السبت، إنّ "الجيش الإسرائيلي يأمر الناس بالانتقال إلى مناطق تشهد غارات جوية وليس هناك مكان آمن، ولا مكان يذهبون إليه"، مشيرًا إلى أنّ "الناس في غزة بشر وليسوا أحجارًا على رقعة شطرنج، وتم تهجير كثيرين منهم عدة مرات".

وتابع في منشورٍ له عبر إكس، أنّ "الجيش الإسرائيلي أصدر (الجمعة) أمرًا لسكان منطقة في وسط قطاع غزة بالانتقال إلى أماكن تشهد غارات جوية".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيليّ رمى، الجمعة، منشوراتٍ طلب فيها من سكان مخيم البريج وأحياء عدة مجاورة "المغادرة فورًا حفاظا على سلامتهم" بحسب ادعائه.

وبحسب الأونروا فإنّ أمر الإخلاء الأخير يشمل "أكثر من 150 ألف شخص".