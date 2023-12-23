انت الأن تتابع خبر القسام يعلن تدمير 4 جيبات .. والإعلام العبري يتحدث عن حدث خطير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت كتائب القسام، الجناح العسكري المسلح لحركة حماس: "أوقعنا 4 جيبات لقيادة العدو في كمين محكم في منطقة جحر الديك، حيث فجّرنا حقل مركب من العبوات المضادة للأفراد والدروع بهم ما أدى إلى سحق القوة ومقتل جميع أفرادها"

وأضافت في بيانٍ نشرته، السبت، على حسابها في تليجرام، أنّه "تم تدمير دبابة إسرائيلية هرعت إلى المكان بقذيفة "الياسين 105" واستهدفنا قوات النجدة والإخلاء بمنطقة العملية بمنظومة الصواريخ "رجوم" وقذائف الهاون، وشوهدت طائرات وسيارات الإسعاف تنقل القتلى من المكان".

وتدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خان يونس واشتعال النيران فيها.

كما أعلنت القسام استهداف جنديين إسرائيليين بقذيفة "آر بي جي" في خان يونس أدت لمقتلهما على الفور وتحولهما إلى أشلاء.

فيما يتحدث الإعلام العبري عن حدث أمني خطير في قطاع غزّة، دون إعطاء أيّة معلومات لغاية الآن.