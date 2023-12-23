انت الأن تتابع خبر إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 20.258 شهيداً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزراة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان المتواصل على القطاع منذ بدء العدوان، في السابع من أكتوبر / تشرين أول الماضي إلى 20.258 شهيدا بينهم أطفال ونساء و53.688 اصابة.

وبحسب بيان لوزراة الصحة الفلسطينية، فإن حصيلة شهداء الـ24 ساعة الماضية بقصف الاحتلال واستهدافاته بلغ 201 شهيد و 368 إصابة في قطاع غزة خلال ال 24 ساعة الماضية.

كما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 99 صحفيا، بعد ارتقاء الصحفي محمد خليفة في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلته بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت لجنة حماية الصحفيين ومقرها الولايات المتحدة، إن الأسابيع العشرة الأولى من حرب إسرائيل وغزة هي الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للصحفيين، مع تسجيل مقتل أكبر عدد من الصحفيين خلال عام واحد في مكان واحد.

وأغلب الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام القتلى جراء الحرب هم من الفلسطينيين.

وذكر التقرير أن اللجنة «قلقة على وجه التحديد إزاء وجود نمط واضح لاستهداف الصحفيين وأسرهم من الجيش الإسرائيلي».

وأكدت اللجنة أنها ستواصل التحقيق في ظروف مقتل جميع الصحفيين.

وقالت إن هذه الجهود في غزة تعطلت بسبب دمار أنحاء واسعة ومقتل أفراد أسر الصحفيين الذين غالبا ما يمثلون مصادر للمحققين للنظر في كيفية مقتل الصحفيين.