انت الأن تتابع خبر مقتل 5 ضباط وجنود إسرائيليين .. وجيش الاحتلال يعترف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل خمسة ضباط وجنود في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود، منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 477 قتيلا.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت إصابة 44 عسكريا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرا إلى أن 10 منهم إصاباتهم خطيرة.

كما أعلن مقتل أحد جنوده في قصف لحزب الله اللبناني على منطقة شتولا في الجليل الأعلى، الجمعة.