انت الأن تتابع خبر نادي الأسير يحذر من الوضع الصحي للأسير القيادي بحماس الدويك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال نادي الأسير الفلسطيني، السبت، إنّ "رئيس المجلس التشريعي الفلسطينيّ (المُقال بمرسوم حل المجلس التشريعيّ 2018) عزيز الدويك (75 عامًا) يمر بظروف صحية صعبة جدًا في سجن النقب.

وأوضح الناطق باسم النادي أمجد النجار أنّ الدويك "موجود حاليًا في سجن النقب الصحراوي، ويعاني من ظروف صحية صعبة جًدا".

وأضاف أنّ الدويك "يعاني أيضًا من الأنيميا ونقص الهيموغلوبين بسبب مرض السكري"، موضحًا أنه سبق أن "أجرى عمليتي قسطرة وتفتيت لحصى الكلى".

وتابع النجار: "منذ اعتقاله، لا يتلقى الدويك العلاج الطبي المناسب، وتطالب عائلته وأبناؤه بالسماح لها بزيارته للاطمئنان على وضعه الصحي".

وأشار إلى أن الدويك "معتقل منذ 17 أكتوبر الماضي، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة ستة أشهر".والدويك، من مدينة الخليل (جنوب الضفة الغربية)، وتولى رئاسة المجلس التشريعي منذ فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس في الانتخابات البرلمانية عام 2006، وحتى إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن المحكمة الدستورية في رام الله قررت حل المجلس أواخر 2018.