انت الأن تتابع خبر مقتل 8 جنود وضباط إسرائيليين بغزة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقر جيش الاحتلال، صباح الأحد، بمقتل 8 من جنوده وضباطه خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ونشرر الجيش أسماء القتلى وهم:

الرقيب ديفيد بوغدانوفسكي، 19 عاماً، من حيفا، مقاتل في كتيبة الهندسة 603، تشكيل "سار ميجولان" (7)، قتل السبت في معركة جنوب قطاع غزة.

الرقيب أوريل باشان 20 عاماً من حيفا، مقاتل في كتيبة الهندسة 603 تشكيل سار ميجولان (7)، قتل السبت في معركة جنوب قطاع غزة.

الرقيب جال هيرشكو 20 عاماً مفتاح، قائد فصيلة في كتيبة الهندسة 603 تشكيل 'سار ميجولان' (7)، قتل السبت في معركة جنوب قطاع غزة.

الرقيب إيتمار شيمن 21 عاماً من مالبيد، مسعف في تشكيل "جيش" (36)، قاتل مع الكتيبة 77 تشكيل "سار مجولان" (7)، قتل السبت في معركة جنوب قطاع غزة.

الرائد (احتياط) نداف يساكر فرحي، 30 عاماً، من هرتسليا، مسعف قتالي في الكتيبة 7810، لواء يفتاح (11)، قتل السبت في معركة وسط قطاع غزة.

الرائد (احتياط) إلياهو مئير أوحانا 28 عاماً من حيفا، مقاتل في الكتيبة 7810 لواء يفتاح (11)، قتل السبت في معركة وسط قطاع غزة.

اللواء احتياط إليساف شوشان 23 عاماً من القدس مقاتل في الكتيبة 6646 تشكيل شوالي ماروم (646) قتل السبت في معركة وسط قطاع غزة.

رقيب احتياط أوهاد عاشور 23 عاماً من كفار يونا، مقاتل في الكتيبة 6646 تشكيل شوالي ماروم (646)، قتل السبت في معركة وسط قطاع غزة.

وكان الاحتلال قد أعلن، السبت، مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي من صفوفه، فيما أقر جيش الاحتلال بمقتل 485 جنديا، منذ 7 تشرين الأول الماضي، فيما بلغ عدد قتلاه منذ بدء عمليته البرية في غزة في 27 تشرين الأول الماضي، نحو 140 قتيلا.