انت الأن تتابع خبر هل هناك صفقة قريبة لتبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى ان مسؤولا إسرائيليا وصفته بالكبير زار العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع الماضي، لبحث التقدم نحو إبرام صفقة تبادل للأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

من جانبه أكد ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان، السبت، انه لا تفاوض بشأن أسرى الاحتلال إلا بعد وقف العدوان الإجرامي على غزة، وإذا أراد الاحتلال استعادة أسراه أحياء فعليه وقف العدوان.

وذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية نقلاً عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى، ان "إسرائيل" عرضت هدنة لمدة أسبوع في قطاع غزة مقابل الإفراج عن 35 من الرهائن المحتجزين في القطاع لدى حركة حماس.

ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن الشبكة الأميركية أن مسؤولين أوضحوا أن المجموعة تضم النساء المتبقيات وكبار السن ورجالاً مصابين.

وكان رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ قد قال في وقت سابق إن إسرائيل مستعدة لإبرام هدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان القطاع لضمان إفراج حماس عن المحتجزين.

على صعيد آخر، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن محللين عسكريين إسرائيليين قولهم، إن شبكة أنفاق حركة حماس العميقة تعوق سيطرة "إسرائيل" على أراضي قطاع غزة.