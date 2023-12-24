انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعلن العثور على خمسة جثث لأسراه بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيليّ، الأحد، انتشال جثث خمسة إسرائيليين كانوا أسرى لدى المقاومة في قطاع غزة، وقال، في بيان، إنه "عثر على الجثث في نفق بمخيم جباليا في شمال القطاع"، مضيفًا أنه "يواصل العمل من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل الاستخباراتية والعملياتية لإعادة (الإسرائيليين المحتجزين) في القطاع". حسب قوله.



وتابع البيان، أنّ "من بين القتلى ثلاثة جنود ومدنيين اثنين". وكانت أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكريّ لحركة حماس، السبت، "فقدان الاتصال بمجموعة مسؤولة عن خمسة من المحتجزين الإسرائيليين، وترجح مقتلهم في إحدى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة".