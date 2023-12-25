انت الأن تتابع خبر الصحة الفلسطينية: شمال غزة بلا خدمات صحية إطلاقًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، "إن الاحتلال يوجه السكان في قطاع غزة لأماكن قتلهم الجماعي في المناطق التي يدعي كذبًا بأنها آمنة".

وأكد القدرة، في تصريح صحفي، الأحد، أنّ "المنظومة الصحية في جنوبي غزة في انهيار مستمر، فيما شمال غزة بلا خدمات صحية إطلاقًا".

في ذاتِ السياق، ارتفعت حصيلة عدد الشهداء الذين سقطوا جرّاء قصف طائرات الاحتلال الليلة لعدد من المنازل في مخيم المغازي وسط القطاع إلى 45 شهيدًا.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، جرّاء قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة حي الأمل غربي خانيونس.