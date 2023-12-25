انت الأن تتابع خبر مقتل شخص وإصابة 4 في إطلاق نار بتكساس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر إعلامية أمريكية، بمقتل شخص وأصابة أربعة آخرين في إطلاق نار أثناء مشاجرة خارج أحد النوادي الليلية في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية.

وقالت ميجان هوارد، مساعدة قائد شرطة هيوستن، خلال مؤتمر صحافي، إنه "بعد تبادل إطلاق النار حاول رجل الهروب إلى طريق الخدمة حيث سقط متأثرا بجراحه". وذكرت هوارد، أنّ "الرجل، وهو شاب في العشرينيات من عمره، أعلن وفاته في مكان الحادث". وفر خمسة شبان من موقع إطلاق النار في شاحنة يبدو أنهم سرقوها.

وتابعت هوارد أنه "جرى نقل أربعة رجال مصابين بأعيرة نارية إلى المستشفى، ثلاثة منهم يعانون من إصابات غير مهددة للحياة، فيما يعاني الآخر من إصابات خطيرة".

وقالت هوارد إنّ "المسؤولين يعتقدون أن النادي الليلي كان ينظم مناسبة ليلة السبت، وتعمل السلطات على تحديد ما إذا كان المتورطون في إطلاق النار قد حضروا الحدث أم لا".