انت الأن تتابع خبر حزمة مساعدات أوروبية للسلطة الفلسطينية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت المفوضية الأوروبية، أنّها اعتمدت حزمة مساعدات بقيمة 118 مليون يورو (130 مليون دولار) لدعم السلطة الفلسطينية.

وأضافت: أنّ الحزمة ستساعد في دفع رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، والعلاوات الاجتماعية للعائلات المحتاجة، وسداد تكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية: إنّ "الاتحاد الأوروبي مستعد أيضًا لمواصلة مساعدة السلطة الفلسطينية على المدى الأطول".

وأضافت في بيان: "نبحث حزمة أوسع في الأجل المتوسط للعام المقبل للمساهمة في الاستقرار الاقتصادي والسياسي في قطاع غزة والضفة الغربية، بمجرد أن تسمح الظروف على الأرض بذلك في إطار جهود دولية أوسع نطاقاً لإحياء حل الدولتين".

وبالنسبة لعام 2024، خصص الاتحاد الأوروبي 125 مليون يورو من أجل مساعدات إنسانية للمحاصرين في قطاع غزة، وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: إنّ "نقص الأغذية هناك وصل لمستويات غير مسبوقة".

وأضاف: "هذا تطور مروع ويجب أن يمثل جرس إنذار للعالم أجمع للتحرك الآن لمنع مأساة إنسانية مهلكة".