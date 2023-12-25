انت الأن تتابع خبر مصادر: المقاومة تلقي القبض على عملاء للاحتلال بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت مصادر إعلاميّة فلسطينية عن "مصدرٍ" في المقاومة الفلسطينيّة لم تُسمِّه، تصريحه أنّ المقاومة ألقت القبض على مجموعة من المتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد تدقيق ومراجعة الوثائق التي حصلت عليها المقاومة أثناء عملية طوفان الأقصى.

وأضاف المصادر، إنّ "العملاء المقبوض عليهم تم ايقافهم بعدتسلم أمن المقاومة بيانات ووثائق وصفت بالخطيرة تضّمنت أسماء كافة المتخابرين مع الاحتلال خلال الفترات الماضية والتي حصلت عليها المقاومة أثناء عملية طوفان الأقصى، في الـسابع من أكتوبر الماضي".

وبحسب المصدر، "حصلت قيادة أمن المقاومة في قطاع غزة على كنز إستراتيجي يضم معلومات أمنية عن كيفية تواصل وعمل جهاز الشاباك مع عملائه داخل قطاع غزة وعن طرق عمل العملاء ما شكل صعوبة كبيرة لعمل أجهزة مخابرات الاحتلال خلال طوفان الأقصى".

وأردف المصدر أنّ "أحد العملاء اعترف أنه كلف في بداية حرب طوفان الأقصى من ضابط المخابرات/ الشاباك مراقبة منازل قيادة المقاومة وبعض من الأراضي الزراعية القريبة من منطقته والإبلاغ عن أي تحرك لأفراد المقاومة داخلها".

وبحسب الموقع، اعترف عميل آخر بأنّ "الاحتلال طلب منه البحث عن أماكن تواجد قادة المقاومة، وخاصة العسكريين والسياسيين بهدف اغتيالهم".

وختم المصدر أنّ "قيادة أمن المقاومة في قطاع غزة ستتخذ كافة الإجراءات القانوية والثورية اتجاه العملاء والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التعامل مع الاحتلال".