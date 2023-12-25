انت الأن تتابع خبر انفجار سيارة في حيفا والخلفية مجهولة .. أولي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر عبريّة، أنّ رجلًا (54 عامًا) أصيب بجراح خطيرة إثر انفجار سيارة في حيفا، وما زلت خلفية الانفجار مجهولةً.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" (مؤسسة صحية بدولة الاحتلال) أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء اليوم (الإثنين) قرابة الساعة 09:56 بلاغًا حول انفجار سيارة في حيفا، وبدورها وصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدّمت الاسعافات الأولية لرجل (54 عامًا) وصفت حالته بالخطيرة مع إصابة بالأطراف، وأحيل بعدها إلى مستشفى رمبام الحكومي لاستكمال العلاج". وفقًا للبيان