انت الأن تتابع خبر 10 ساعات من الاقتحام والحصار لبرقة شمال غرب نابلس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منذ أكثر من 10 ساعات تقتحم قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية برقة شمال غرب نابلس، وتفرض حظرًا للتجوُّل على السكان في القرية.

وأفاد رئيس مجلس برقة في نابلس أنّ "جيش الاحتلال منع السكان من مغادرة منازلهم، وفرض حظرًا على التجوال في القرية، ويجري تحقيقات ميدانية مع معتقلين".

كما أفادت مصادر محلية فلسطينية أنّ قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل للمواطنين وفتشتها وخربت في محتوياتها وحطمت بعضها، فيما بينت مصادر محلية سماع دوي انفجارات داخل القرية مع استمرار الاقتحام الإسرائيلي لأحياء القرية.

واعتقلت قوات عشرات المواطنين من البلدة واقتادتهم معصوبي الأعين إلى أحد المنازل وسط البلدة، وأخضعتهم للتحقيق الميداني والتهديد، قبل أن تفرج عن بعضهم.

وتواجدت قوات الاحتلال على جميع مداخل القرية، وسيطرت على أحد المنازل بجانب مبنى المجلس القروي واعتلت سطحه، ورفعت عليه أعلام الاحتلال.

وشهدت بلدة برقة في الشهور الماضية هجومًا واسعًا من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، وكان قد وقع وزير جيش الاحتلال الإسرائيليّ، "يوآف جالانت"، خلال الشهور الماضية رسميًا على قرار يسمح للمستوطنين بالعودة لمستوطنة "حومش" المُخلاة جنوب جنين، بعد 18 عامًا من إخلائِها، علمًا أنّها مقامة على جزء من أراضي قرية برقة.







وأقيمت مستوطنة "حومش" عام 1982 على مئات الدونمات في منطقة جبل القبيبات بأراضي بلدتي برقة شمال نابلس وسيلة الظهر جنوب جنين.



ورغم مرور 18 عاما على إخلائها، لم يتمكن أصحاب الأراضي من العودة إليها أو الاستفادة منها، بل تحولت إلى بؤرة لإرهاب المستوطنين الذين عادوا إليها، واتخذوها نقطة انطلاق لمهاجمة المزارعين ولممارسة أعمال العربدة على شارع نابلس- جنين.