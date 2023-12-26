انت الأن تتابع خبر 40 جندياً إسرائيلياً بين قتيل وجريح والقسام تنشر مشاهد .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها تمكّنوا من استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من فصيل معزز قوامه 40 جندي متحصنة في أحد المنازل في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة بقذائف الـ "TBG" المضادة للتحصينات ما أدى إلى إيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت القسام إن مقاتليها تمكنوا الاثنين من قنص جندي إسرائيلي شرق حي التفاح بمدينة غزة.

كما تمكّن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة في أحد المنازل بقذيفة "الياسين 105" وإيقاعها بين قتيل وجريح شرق مدينة خان يونس، وتفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة صهيونية خاصة بعد دخولها لقبو مبنى في منطقة خزاعة شرق خان يونس.

ونشرت كتائب القسام، مشاهد لقصف تحشدات جيش الاحتلال في محاور التوغل ضمن معركة طوفان الأقصى، "الفيديو في الأسفل".

وقالت كتائب القسام إنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة متمركزة بمنزل شرق خان يونس بقذيفة الياسين 105، وأكدت أنها أوقعت الجنود بين قتيل وجريح.

وأعلنت القسام أن مقاتليها دمروا 13 آلية إسرائيلية متوغلة في أحياء التفاح والدرج والشيخ رضوان بمدينة غزة.

من جانبه قال مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع إنه وصلهم اليوم 18 جنديا أصيبوا في معارك قطاع غزة، وأضاف أن أحدهم في حالة خطيرة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت قبل قليل نقل 4 جنود آخرين أصيبوا بغزة لتلقي العلاج بمركز طبي في القدس.