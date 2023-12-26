انت الأن تتابع خبر بعد اغتيال موسوي .. رئيس إيران يهدد تل أبيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد مقتل القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي، في سوريا جراء ضربة جوية إسرائيلية قرب دمشق، تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الإثنين، جعل إسرائيل تدفع ثمن فعلتها.

وقال رئيسي في بيان "لا شك أن هذه الخطوة هي علامة أخرى على الإحباط والضعف العجز لدى النظام الصهيوني الغاصب في المنطقة"، مضيفا أن إسرائيل "ستدفع بالتأكيد ثمن هذه الجريمة".

وأوردت وكالة تسنيم "قتل رضي موسوي أحد كبار قادة الحرس الثوري في سوريا الإثنين إثر العدوان الصهيوني الذي استهدف قبل ساعات منطقة السيدة زينب في ضواحي العاصمة دمشق".



وأوضحت أنه "أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا".



وأكدت وكالة إرنا الرسمية بدورها مقتل موسوي، وهو المسؤول عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران.



وأشارت إلى أنه "أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا"، وأحد رفاق القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني الذي قتل في غارة أميركية في بغداد في يناير العام 2020.



وأفاد سكان في منطقة السيدة زينب وكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات ضخمة وتصاعد أعمدة دخان من منطقة مزارع قريبة.



وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن "صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعين لحزب الله ومجموعات موالية لإيران في مزرعتين في منطقة السيدة زينب".

من جانبه قال قائد لواء "كفير" في جيش الاحتلال الإسرائيلي إن اغتيال رضي موسوي خطوة هجومية كبيرة لإسرائيل على الساحة الشمالية.