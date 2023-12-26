انت الأن تتابع خبر من النقطة صفر مشاهد القسام تهز الاحتلال .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت كتائب القسام مشاهد جديدة للمعارك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل بقطاع غزة.

وظهر في الفيديو دمير مقاتلي الكتائب دبابة إسرائيلية من النقطة صفر وقنص واستهداف جنود بالقذائف واغتنام أسلحة، "الفيديو في الأسفل"

كما أعلنت كتائب القسام الاثنين أن مجاهديها تمكّنوا من استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من فصيل معزز قوامه 40 جندي متحصنة في أحد المنازل في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة بقذائف الـ "TBG" المضادة للتحصينات ما أدى إلى إيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح.

وتمكن مقاتلوها من قنص جندي إسرائيلي شرق حي التفاح بمدينة غزة، واستهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة في أحد المنازل بقذيفة "الياسين 105" وإيقاعها بين قتيل وجريح شرق مدينة خان يونس.