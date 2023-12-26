انت الأن تتابع خبر مقتل جندي إسرائيلي بعدوى فطرية في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قُتل جندي إسرائيلي متأثرا بإصابته بعدوى فطرية قاتلة في غزة، بحسب جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

كما أقر جيش الاحتلال، مساء الاثنين، بمقتل جندي إضافي في معارك بقطاع غزة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن القوات الإسرائيلية في غزة واجهت ارتفاعا في حالات الإصابة بالأمراض المعوية والتسمم الغذائي بين الجنود، ونقلت عن مصادر طبية وعسكرية أن انتشار الأمراض البكتيرية بين أولئك الجنود يعود لانعدام النظافة، وتلقيهم تبرعات غذائية، حيث دأبت العديد من المطاعم والإسرائيليين على إرسال الطعام لجيش الاحتلال في قطاع غزة.

من ناحية ثانية، قال شاهد عيان من عائلة الخالدي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت الجمعة الماضية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة إعدامات ميدانية بحق 6 أشخاص بينهم 4 من أفراد أسرته.

وقال شاهد العيان إن قوات الاحتلال داهمت منزل العائلة في أحد المربعات السكنية بحي الشيخ رضوان وأعدمت بدم بارد الأشخاص الستة ومن دون سابق إنذار.

بدورها قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز ان هناك جرائم ترتكب بشكل متكرر، بعضها جرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى انها تشعر باليأس لعدم وجود أي شيء يوقف ما يحدث بغزة.