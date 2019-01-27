الجزائر تنفي وفاة مراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري

نفى النائب البرلماني الجزائري مير محمد الصغير، مساء اليوم، وفاة مراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري.

وقال النائب البرلماني الجزائري مير محمد الصغير إن ما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد إشاعات، وإنه اتصل بشقيق مراد مدلسي فنفى الأمر، وفقا لقناة "النهار" الجزائرية.

وتداولت عدة وسائل إعلامية إشاعة وفاة مدلسي، الذي يعاني من وعكة صحية.

ومراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري من مواليد 30 أبريل 1943 بتلمسان، الجزائر شغل عدة مناصب قيادية مثل وزيرا للتجارة ما بين 1988 و1989، ونائب وزير الميزانية من 1990 إلى 1990. عين وزيرا للمالية من سنة 2005 إلى 2007 ثم عين وزيرا للخارجية الجزائرية إلى غاية سنة 2013. حاليا يشغل منصب رئيس المجلس الدستوري.

تخرج من جامعة الجزائر بشهادة ليسانس في الاقتصاد سنة 1966. وشغل عدة مناصب منها مدير مجمعات عمومية قبل أن يصبح مديرا عاما للشركة الجزائرية للتبغ والكبريت.